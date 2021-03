Ramírez y Reyes aislados por quebrantar protocolo

CLEVELAND.- El tercera base de los Indios de Cleveland José Ramírez y el toletero Franmil Reyes tendrán que aislarse de sus compañeros durante los entrenamientos primaverales tras haber quebrantado los protocolos de COVID-19.

El mánager Terry Francona informó el domingo que los dos peloteros dominicanos fueron enviados a sus residencias temporales en Arizona. Los Indios ahora aguardan una notificación de las Grandes Ligas sobre cuándo ambos podrá reintegrarse al equipo.

Francona dijo que Reyes manejó su auto para acudir al partido de exhibición de los Indios el viernes en Mesa y se cortó el pelo tras la victoria 10-4.

Reyes, quien cometió una infracción similar el año pasado la reanudarse la pretemporada tras la paralización de actividades por la pandemia, le dijo a los Indios que él y Ramíez fueron a cenar posteriormente, haciéndolo adentro de un establecimiento, lo cual viola las recomendaciones para prevenir contraer el COVID-19 que fueron pactadas por MLB y la asociación de peloteros.

Francona señaló que Reyes y Ramírez se presentaron el sábado al complejo del equipo y de inmediato se les ordenó que volvieran a sus residencias. No tuvieron contacto con otros jugadores u otros empleados del equipo.

"Hemos tenido mucha suerte con esto", dijo Francona. "El personal médico ha estado bien atento a la situación y de inmediato se me acercaron y me dijeron lo siguiente: ´Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a informarle a la liga´. Los propios jugadores se encargaron de informar que habían cometido un error".

"Se les dijo: ´Estas no son nuestras reglas. Son las reglas del sindicato de jugadores y de las Grandes Ligas. Y las haremos cumplir", añadió el piloto.

Francona dijo que conversó con ambos peloteros y éstos entienden que pudieron expuesto en riesgo la salud de otros.

"Ambos dieron la cara y fueron honestos con lo ocurrido", dijo Francona. "No queremos poner estar penalizando a los jugadores. Les hablamos todos los días. ´Hey, esto es lo que puede pasar — no importa que no estés de acuerdo o no. Estos son los protocolos en vigor y hay que acatarlos´".

La pasada temporada, los Indios debieron poner en cuarentena a los lanzadores abridores Mike Clevinger y Zach Plesac cuando quebrantaron el protocolo de COVID-19 al salir a comer cuando el equipo estaba de visita en Chicago. Clevinger fue transferido a San Diego unas cuantas semanas después.