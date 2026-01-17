Ramón Juárez podrá jugar ante Pachuca

México- La Comisión Disciplinaria ha retirado la tarjeta roja a Ramón Juárez, luego de irse expulsado el pasado miércoles frente al Atlético de San Luis, en duelo de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El central de las Águilas del América podrá jugar el domingo frente a los Tuzos de Pachuca si así lo desea el técnico André Jardine.

Juárez no tendrá que cumplir ningún partido de suspensión, luego de que se fuera al vestidor desde el minuto 20, por supuestamente derribar a un atacante del cuadro potosino.

Sin embargo, la falta pasó más por ser el último hombre que por un contacto real. En la repetición no se alcanza a ver una zancadilla y la acción no fue revisada en el VAR.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

América buscará el domingo en el estadio Hidalgo su primera victoria en el naciente torneo Clausura 2026, luego del empate sin goles ante Tijuana en la primera jornada y de su derrota (0-2) en casa ante el Atlético de San Luis.

Ramón Juárez se ha convertido en uno de los consentidos de la afición azulcrema y han exigido su titularidad.