Ramón Muñiz gana la etapa 9

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El equipo Canel´s-Java vivió una jornada destacada en la novena etapa de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala 2026, luego de que el mexicano José Ramón Muñiz conquistara la victoria tras protagonizar una larga fuga durante gran parte del recorrido. Después de ocho etapas de competencia, la escuadra potosina consiguió su primer triunfo en la presente edición, gracias a una actuación que tuvo a Muñiz como protagonista desde los primeros kilómetros hasta la línea de meta.

La novena etapa comenzó con una salida neutralizada de nueve kilómetros frente a la municipalidad de Sololá, con la participación de alrededor de 70 ciclistas. Desde el arranque de la competencia oficial, el recorrido presentó exigencias importantes para los corredores de Canel´s-Java, pues durante los primeros 39.1 kilómetros se disputaron tres premios de montaña y una de las tres metas volantes programadas, en la que José Ramón Muñiz consiguió el primer lugar.

El mexicano mantuvo su protagonismo al imponerse también en la segunda meta volante, ubicada en Chupol I, mientras su compañero Owen Wright cruzó en la tercera posición. En ese momento, el pelotón logró neutralizar la fuga y la carrera volvió a compactarse, con varios ciclistas agrupados para afrontar los últimos 50 kilómetros y el último premio intermedio, situado en El Tejar.

La competencia tuvo que ser neutralizada durante varios minutos debido a la gran cantidad de vehículos, el espacio reducido para el tránsito de la caravana, algunas maniobras imprudentes de conductores y la caída de ciclistas. Tras evaluar las condiciones, el comisario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) determinó reanudar la prueba y mantener una ventaja de 1 minuto y 9 segundos para los tres corredores que encabezaban la fuga: José Ramón Muñiz, de Canel´s-Java; Henry Sam, y Donovan Ramírez.

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Durante el descenso hacia Pastores, Ramírez perdió el control de su bicicleta y quedó rezagado, por lo que Muñiz y Sam continuaron juntos en un intenso mano a mano rumbo a Ciudad Vieja, en Sacatepéquez. Ambos incrementaron su ventaja sobre el grupo perseguidor, hasta que, a aproximadamente tres kilómetros de la meta, el representante de Canel´s-Java lanzó un ataque decisivo que dejó atrás al ciclista guatemalteco y le permitió enfilarse en solitario hacia la victoria.

José Ramón Muñiz cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 12 minutos y 54 segundos, levantando los brazos para celebrar el triunfo de Canel´s-Java en una de las etapas más exigentes de la competencia. Henry Sam terminó en la segunda posición, a 13 segundos del mexicano, mientras que Christofer Jurado ocupó el tercer puesto, a 1 minuto y 17 segundos.