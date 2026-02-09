Rancho El Diamante se impone en charreada AA

El pasado viernes por la tarde, el Lienzo Charro "Hermoso Cariño" fue escenario de una atractiva charreada de categoría AA, en la que participaron los escuadrones potosinos Rancho El Dorado, La Potosina de Charros y Marqués de Guadalupe, este último proveniente de Ciudad Valles.

La competencia dejó como triunfador al equipo Rancho El Diamante, que en apenas su segunda charreada oficial logró una destacada actuación para finalizar con 228 puntos, superando a Marqués de Guadalupe, que se quedó con 221 unidades, mientras que La Potosina de Charros ocupó el tercer sitio con 210 puntos.

Por Rancho El Diamante, Valentín Bravo abrió las acciones con una cala de caballo de 32 puntos. En la suerte de colas destacaron Luis Fernando Hernández con 36, Francisco Bravo con 31 y Eduardo Alvarado con 38. La terna fue completada por Maximiliano Alvarado, quien lazó para 26 unidades, apoyado por el pial de Eduardo Alvarado de 19. En la monta de yegua, Arturo Alvarado sumó 6 puntos; posteriormente, Maximiliano Alvarado acertó una mangana a caballo de 22, mientras que Arturo Alvarado cerró con un paso de la muerte de 22 unidades.

En el equipo Marqués de Guadalupe, Erik González aportó 23 puntos en la cala de caballo. En colas, Adán Lárraga registró 31, Pablo Andrade 21 y Saed Galarza 35. La terna fue completada con el lazo de Antonio Juárez para 27 puntos y el pial de ruedo de Rodolfo Robles, que sumó 32. José Gómez obtuvo 18 unidades en la yegua, Rodolfo Robles agregó una mangana a caballo de 25 y Saed Galarza cerró con el paso de la muerte de 17 puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, La Potosina de Charros tuvo una sólida apertura con Francisco González, quien logró 40 puntos en la cala de caballo. En colas, Rodrigo Esqueda sumó 19 y Carlos Malo Veliz 10. La terna fue bien ejecutada con Rodrigo Esqueda en el lazo de cabeza para 31 puntos y Carlos Malo en el pial con 28. Alexis Rivera aportó 20 unidades en la monta de yegua; Carlos Malo acertó una mangana a pie de 18 más 2 de bonificación, mientras que Rodrigo Esqueda destacó al concretar dos manganas a caballo de 25 y 19 puntos, además de 3 unidades por tiempo.

La charreada ofreció un buen nivel competitivo y dejó gratas sensaciones entre los asistentes, confirmando el crecimiento y la calidad de los equipos potosinos dentro de la categoría AA.