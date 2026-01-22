Raphael Veiga puede llegar al Club América
México.- América transita en este inicio de 2026 por una severa falta de gol. Tres partidos sin convertir un sólo tanto que tiene en el ojo de la crítica a sus tres atacantes: José Zúñiga, Rodrigo Aguirre y Henry Martín, además de Víctor Dávila.
Para solucionar el problema, André Jardine y su cuerpo técnico tienen en mente una pequeña lista de atacantes que militan en el futbol brasileño; sin embargo, hay uno que lleva la delantera.
Se trata de Raphael Veiga, futbolista de 30 años que juega para el histórico Palmeiras. Las Águilas han comenzado este día negociaciones con el cuadro brasileño, aunque no serán nada sencillas.
Los reportes desde Brasil indican una cifra que supera los 12 millones de dólares, situaciones que complica las cosas para el conjunto de Coapa.
Además, del problema que ya tiene en sí el América, por ahora, tiene ocupadas las nueve plazas de jugadores No Formados en México y deberá desprenderse de uno de sus elementos para dar cupo a Veiga; Raúl "La Pantera" Zúñiga y el chileno Víctor Dávila son los candidatos.
Las Águilas del América quieren solventar su falta de gol con un habilidoso delantero del Palmeiras, quien hace un par de años estuvo en el radar del Barcelona.
Multicampeón en Brasil con el Palmeiras, Raphael Veiga ha brillado en las dos Copas Libertadores que ganó el Verdao (2020 y 2021).
