Raptors aplastan a Orlando con victoria récord de temporada

Orlando Magic sufrió su séptima derrota en ocho partidos tras un desastroso primer cuarto.

Por AP

Marzo 29, 2026 08:07 p.m.
Raptors aplastan a Orlando con victoria récord de temporada

TORONTO (AP) — RJ Barrett anotó 24 puntos, Scottie Barnes sumó 23 y un récord personal de 15 asistencias, y los Raptors de Toronto aprovecharon una racha de 31 puntos para aplastar 139-87 a Orlando la noche del domingo, propinándole al Magic, en mala racha, su séptima derrota en ocho partidos.

Raptors logran racha decisiva en primer cuarto

Sandro Mamukelashvili anotó 19 unidades y Jamal Shead aportó 12 y 10 asistencias para los Raptors (42-32), que se mantuvieron quintos en la clasificación de la Conferencia Este tras su victoria más amplia de la temporada. Los seis primeros equipos avanzan automáticamente a los playoffs.

Barnes ha registrado 10 o más asistencias en cuatro partidos consecutivos.

La mayor ventaja de Toronto fue de 126-70 tras un triple de AJ Lawson con 9:31 por jugar.

Desempeño y dificultades del Magic en el partido

Desmond Bane anotó 17 puntos por Orlando. Jalen Suggs tuvo 13 y Tristan da Silva añadió 12. Paolo Banchero encestó tres de 14 y anotó nueve puntos, con lo que se cortó una racha de tres actuaciones seguidas de 30 puntos.

El Magic venció a Sacramento el jueves para cortar una racha de seis derrotas, pero se complicó ante Toronto con un desastroso primer cuarto.

Orlando ganaba 18-11 después de un triple de Suggs con 6:35 por jugar en el primero, pero Toronto respondió con una racha de 27-2 para cerrar el periodo.

Orlando cometió 12 pérdidas en el primer cuarto, lo que derivó en 14 puntos para los Raptors. Toronto terminó con 37 puntos tras 28 pérdidas de los Magic. Orlando encestó 31 tiros de campo.

