Raptors se acerca a playoffs de NBA

TORONTO.- Brandon Ingram anotó 38 puntos, su mayor cifra de la campaña, mientras que RJ Barrett sumó 22 y los Raptors de Toronto se acercaron a su primera clasificación a los playoffs desde 2022 al vencer el jueves 128-114 al decaído Heat de Miami.

Collin Murray-Boyles anotó 17 puntos, Scottie Barnes sumó 13 e Immanuel Quickley terminó con 11 por Toronto, que rebasó a Atlanta y subió al quinto puesto de la Conferencia Este. Raptors y Hawks tienen marca de 45-35, pero Toronto barrió la serie de la temporada.

Bam Adebayo aportó 24 puntos y 11 rebotes a la causa del Heat, que perdió por décima vez en 13 partidos. Ya con destino al minitorneo de play-in, las esperanzas de Miami, de mejorar su preclasificación, recibieron otro golpe.

Davion Mitchell, de Miami, terminó con 15 puntos y 11 asistencias. Tyler Herro y el mexicano Jaime Jaquez Jr. anotaron 15 cada uno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con su segunda victoria en casa sobre el Heat en tres días, los Raptors barrieron la serie de la temporada ante el Heat por tercera vez. También lo hicieron en 2007-08 y 2018-19.

Ingram igualó su máximo de la temporada con siete asistencias.