Raúl Jiménez anota golazo

El Fulham y el delantero mexicano agudizan la crisis del Chelsea

Por El Universal

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Raúl Jiménez anota golazo

México.- Este miércoles el delantero mexicano Raúl Jiménez lo volvió a hacer. En una impresionante demostración de su talento, volvió a anotar gol, esta vez contra el Chelsea en el clásico del oeste de Londres con el Fulham.

Jiménez, que venía de aportar una asistencia en el partido contra Liverpool, volvió a levantar la mano y a ser determinante contra uno de los equipos más grandes de la Premier League, en este caso el Chelsea.

Con esta anotación, el delantero de la Selección Mexicana lleva cinco goles y tres asistencias en 20 partidos jugados.

Al minuto 54, Raúl rompió el cero tras un gran centro por el costado derecho de su compañero Timothy Castagne, que encontró sólo al goleador azteca en el centro del área tras quitarse de encima al central Trevoh Chalobah en un gran desmarque que le permitió cabecear hacia abajo y pegado al poste para que sea imposible de atajar para Robert Sánchez.

Jiménez, que ya había superado al chileno Alexis Sánchez en la lista de máximos goleadores extranjeros en la Premier League, se puso a cinco goles de igualar la marca del uruguayo Luis Suárez. 

