Raúl Jiménez: Anotación y compromiso en un fin de semana especial

Raúl Jiménez tuvo un fin de semana bastante completo en el tema profesional y personal, ya que anotó con el Fulham y posteriormente se comprometió con Daniela Basso.

El delantero mexicano el sábado concretó una espectacular anotación ante el Newcastle y para este domingo presumió que Basso le dijo "sí" para casarse.

Daniela y Raúl compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes donde la actriz presume su anillo de compromiso, todo ocurrió en los Alpes Suizos.

"Con los Alpes Suizos de testigos, hoy más que un compromiso, nos hacemos la promesa de permanecer una vida juntos. Te amo. She said Yes", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Aunque apenas se comprometieron la pareja ya tiene una familia, ya que en 2020 Basso y Jiménez recibieron a su primera hija Arya y para el 2022 nació Ander.

La publicación generó de inmediato varias reacciones, de excompañeros de Raúl, amigas de la actriz e incluso de algunos conductores de distintos espacios deportivos.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez y el Fulham tienen un calendario entre la Premier League y la FA Cup.

· Wigan vs Fulham – 8 de febrero

· Fulham vs Nottingham – 15 de febrero

· Fulham vs Crystal Palace – 22 de febrero

· Wolves vs Fulham – 25 de febrero