Raúl Jiménez, el deseo del Tottenham y José Mourinho

Raúl Jiménez genera incertidumbres en Inglaterra sobre su futuro.

El delantero del Wolverhampton es uno de los objetivos de varios clubes en Europa y el nuevo interesado es el Tottenham, dirigido por José Mourinho.

Todo apunta que Harry Kane, estrella de los Spurs, no seguirá en el equipo para la próxima campaña, por lo que se busca el remplazo del capitán del combinado inglés y el objetivo es el mexicano.

Kane, de 26 años, podría irse al Bayern Munich o al Manchester United, además de que no es la primera ocasión en que el atacante burla con salir de Londres. Es por esto que Jiménez, de 28, se ubica en el radar del Tottenham.

En la presente temporada Premier League -suspendida por el Covid-19-, el mexicano tiene 13 goles anotados, dos más que el inglés.

Los Spurs no son los únicos interesados en Jiménez. Hace un par de semanas, trascendió que el Real Madrid también busca de sus servicios.