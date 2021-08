Raúl Jiménez no ha viajado a México

Según reportes, Raúl Jiménez no realizó el viaje a México para concentrarse con la Selección Nacional de cara a la eliminatoria mundialista.

Esto debido a la negativa de la Liga Premier de Inglaterra de ceder a los jugadores extranjeros que militan en sus clubes para que participen en la Fecha FIFA del siguiente mes en sus respectivas selecciones.

La cuestión del Covid es la principal causa de estas restricciones.

La Federación Mexicana de Futbol continúa con las charlas vía FIFA para obtener una respuesta favorable al respecto y el delantero del Wolverhampton pueda estar presente en los partidos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá.

En caso de no concretarse, se habla que Santiago Giménez de Cruz Azul entraría al quite.

La Selección ya trabaja en el CAR para el partido del próximo jueves en el estadio Azteca ante Jamaica.