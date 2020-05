Raúl Jiménez pide que no le den el título a Cruz Azul

Raúl Jiménez, quien en algún momento de su formación como futbolista formó parte de más fuerzas básicas de Cruz Azul, renegó de sus orígenes al repudiar que se le deba de dar el título a los cementeros, si es que el Clausura 2020 de la Liga MX no se puede reanudar, debido a la pandemia del coronavirus.

"Creo que el otorgarle el campeonato al Cruz Azul no es opción", dijo el hidalguense que ahora viste los colores del Wolverhampton,en entrevista con ESPN.

Para el delantero, no es que la Máquina no haya hecho méritos: "Pero falta mucho torneo aún, va apenas a la mitad. León no estaba atrás, había otros peleando por llegar. Para mí debe seguir igual, creo que tienen fechas y margen de tiempo para reprogramar si es que se manejan bien, en cambio aquí es diferente, hay competiciones diversas y es más largo".

El excanterano del América también se manifestó en contra de que el ascenso y el descenso haya desaparecido en el futbol mexicano. "No lo considero bueno. Hay que competir por algo, siempre por algo, sala esencia. Los que están abajo en la tabla se pueden tirar a la cómoda. Me parece increíble, pero al final la decisión está tomada".