Raúl Jiménez podría regresar al América

América pasa por momentos complicados, ha arrancado el Clausura 2026 sin haber ganado ninguno de los primeros tres partidos y sin marcar un solo gol.

Ante la adversidad, la directiva piensa en realizar algunos fichajes y entre ellos se encuentra el regreso de Raúl Jiménez a las ´Águilas´.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez de FOX, el conjunto azulcrema quiere que Jiménez se una al plantel después de la Copa del Mundo.

La idea no suena del todo descabellada, pues el delantero termina contrato con el Fulham en junio de este año y se desconoce si renovará con el equipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El delantero se formó en el América y pasó por todas las categorías antes de debutar con el primer equipo en octubre de 2011. Tres años más tarde se marchó al Atlético de Madrid y tras una temporada saltó al Benfica, donde jugó de 2015 a 2018.

Su aventura en la Premier League inició con el Wolverhampton Wanderers, donde se convirtió en figura tras disputar 122 partidos y marcar 40 goles en cinco años. En 2023 se marchó al Fulham, donde se convirtió en el mexicano con más anotaciones en la liga inglesa (actualmente con 64 goles).