Rayadas apenas pudo vencer al ADSL femenil

Rayadas la pasó tranquila este jueves en el BBVA, aunque no ganó por marcador holgado como lo venía haciendo, tampoco se exigió a full y aun así sacó una victoria por la mínima frente al Atlético San Luis. Las dirigidas por Eva Espejo no tuvieron inconvenientes y aunque no estuvieron finas, sacaron la victoria en casa. Siguen firmes.

Con un duelo semi lento, las albiazules le pusieron pausa al ritmo del encuentro en el BBVA. Lejos de salir aceleradas, tuvieron chance de pensar las jugadas y no se precipitaron. Las asociaciones estuvieron a la orden del día y las jugadas pasaron entre Daniela Solís, Diana García, Christina Burkenroad y Nicole Pérez, pero adelante Desirée Monsiváis se precipitaba y no encontraba a sus compañeras.

Nicole Pérez fue la encargada de adelantar a las locales cuando Desirée no pudo controlar un balón dentro del área y la "10" albiazul encontró el balón y remató para dejar sin posibilidades a Ivette Alvarado, apenas a los nueve minutos de partido.

De ahí en adelante Monterrey no sufrió, San Luis no pudo encontrar su mejor nivel y le costó mucho incluso salir de su propio campo. Eva fue clara: muchos toques, de un lado a otro y con llegadas punzantes. Diana García comandó la ofensiva de las locales, se movió por toda la cancha y generó peligro al frente.

Sobre el final del primer tiempo, Desirée Monsiváis tuvo una chance de aumentar la ventaja desde los ONCE pasos, pero su disparo fue sin potencia, poca colocación e Ivette Alvarado.