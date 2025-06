Rayados acumula millones de dólares por avanzar en Mundial

Monterrey no solo hizo historia al avanzar a los octavos de final del Mundial de Clubes al derrotar 0-4 al Urawa Diamonds Red de Japón.

También se llevó una buena cantidad de dinero como premio, exactamente 21.05 millones de dólares.

La FIFA hizo que el interés en este Mundial de Clubes creciera con la gran cantidad de dinero que repartirá en premios y los regios que terminaron en segundo lugar del Grupo E, ya acumularon una buena ganancia.

El equipo de los Rayados se enfrentará en la siguiente fase al Borussia Dortmund de Alemania en juego a disputarse el próximo martes en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

¿Cómo ha ganado el Monterrey todos los millones que ya están en su bolsa?

De la siguiente manera:

9.55 MDD por participar.

1 MDD por empate vs Inter de Milán.

1 MDD por empate vs River.

2 MDD por victoria vs Urawa Diamond.

7.5 MDD por llegar a los Octavos de final.

El bolsillo de los regios puede crecer más si logra avanzar a los cuartos de final. Si se logra esta hazaña el equipo podría sumar 13.1 millones de dólares más...

Si entra a semifinales: 21 mdd. Si es subcampeón: 30 mdd.

Y si se queda con el título recibirá 40 millones.