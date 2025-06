Mundial de Clubes: Horario y canales de juegos del martes

El Boca Juniors se mide este martes con el Auckland City en el GEODIS Park de Nashville aferrado a sus opciones de meterse en los octavos de final del Mundial de Clubes, obligado a golear a su rival y a esperar que el Bayern Munich doblegue al Benfica.

Ganar a Benfica habría dejado al conjunto argentino a un paso de la siguiente ronda. En cambio, con ese 2-2, Boca es ahora tercero en la tabla, con un punto. Benfica suma cuatro puntos y el Bayern lidera con seis. El Auckland, el equipo más modesto del torneo, tiene cero puntos tras perder 0-10 con el Bayern y 0-6 con el Benfica.

Así, Boca está obligado a esperar que el Bayern gane a Benfica para tener opciones de avanzar. Si el Benfica no pierde, está clasificado a los octavos de final.

E incluso en caso de derrota del Benfica, Boca deberá golear al Auckland para que la diferencia de goles esté a su favor.

El Xeneize necesita ganar 6-0 al Auckland para avanzar si el Benfica sólo pierde 0-1 frente al Bayern.

- Boca Juniors vs Auckland City/ 13:00 horas/ DAZN

- Benfica vs Bayern Munich/ 13:00 horas/ DAZN

El Flamengo disputará el martes su último partido de la fase de grupos del Mundialito frente a un Los Angeles FC (LAFC) ya eliminado, con el incentivo de mantener el invicto tras haberse asegurado la clasificación a octavos y la primera plaza de la llave D.

El equipo carioca tiene seis puntos y ya no puede ceder el primer puesto al Chelsea ni al Espérance de Túnez (ambos con tres), ya que les ganó a los dos y el primer criterio de desempate es el resultado en los enfrentamientos directos.

En su duelo contra el LAFC, los hombres de Filipe Luís no tendrán mayor objetivo que conservar su buena dinámica antes del cruce de octavos, donde asoman como posibles rivales Bayern de Munich, Benfica o Boca Juniors.

El Chelsea y el equipo tunecino se disputarán la segunda plaza del grupo en Filadelfia.

- Flamengo vs LAFC/ 19:00 horas/ DAZN y ViX Premium

- Chelsea vs Espérance/ 19:00 horas/ DAZN.