Rayados anuncia a casa de apuestas como nuevo patrocinador

Los Rayados de Monterrey, uno de los equipos con mayor protagonismo en la Liga MX, anunciaron la mañana de este miércoles el acuerdo comercial que pactaron con Codere, marca española de apuestas deportivas y casino.

Será la presentación de la marca dentro de la Liga MX, siendo Rayados el primer equipo que portará su imagen. Pedro Esquivel, vicepresidente del club regio, aceptó que Codere es una marca que ha hecho esfuerzo para colocarse en el mercado mexicano y esto representa que empeño que Monterrey pone para destacar en el futbol nacional.

"Hemos visto en los últimos tiempos el esfuerzo que Codere como marca para venir a México. Sabemos de su fortaleza. Los principios, valores y objetivos que tienen como institución hacen una perfecta alineación con lo que somos como club", respondió Esquivel.

En los últimos años es más común que casas de apuestas estén presentes en los deportes y también en los equipos, algo que convenció a Rayados para llegar a un arreglo con la marca. "Es una industria que ha crecido con el tiempo. Están cada vez más presentes, no solo en el futbol, si no en todos los deportes en el mundo. Nosotros no teníamos un socio en esta industria y creemos que por cómo ha evolucionado la situación, inclusive más rápido por la pandemia, creemos que tener un socio en esta industria es importante", aclaró el vicepresidente del club.

Por otra parte, Alberto Telias, Digital Chief de Marketing de Codere, aceptó que su estrategia fue planeada por la gran influencia que tiene los albiazules en México y a nivel internacional, algo que servirá a la marca para su pronta expansión y competir contra las otras casas de apuestas que hay dentro de la Liga MX. Después de 20 años de estar en el mercado mexicano, esta será la primera vez en estar en un equipo de futbol en México.

"No consideramos que sea una estrategia el tiempo que tomó estar con Rayados. Muchas cosas se dieron al mismo tiempo para tener los objetivos en un patrocinio. Nosotros no somos una empresa que tire para todos lados tratando de abarcar cualquier oportunidad que aparezca. Somos de evaluar y ser muy consistentes en lo que hacemos. Por lo mismo, nuestro acuerdo con Rayados es de largo plazo, ya que es la plataforma correcta para nosotros poder llegar más lejos al mercado mexicano", enfatizó Telias.

El convenio de Rayados de Monterrey y Codere tendrá una duración de cuatro años y medio y la imagen de la casa de apuestas española comenzará a aparecer en el uniforme a partir de la siguiente temporada.