"Rayados no está herido por el Clásico Regio", asegura Javier Aguirre

Para Javier Aguirre, técnico de Monterrey, su equipo no tiene por qué levantarse ni lamerse las heridas después de la derrota en el Clásico Regio ante los Tigres.

El "Vasco" asegura que para el duelo contra el Columbus Crew en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, los Rayados están más que listos, y... "no hay nada que levantar".

El equipo "está fuerte, está de pie. La diferencia fue un penalti y no hay queja. Podemos ser terceros de Liga con lo que podríamos lograr el primer objetivo, que es evitar la repesca y tener descanso.

"Estamos bien. Si me dicen que en los últimos juegos hemos tirado una vez a gol, diría que no es así. En el Clásico regio, el jugador más valioso fue el portero de ellos [Nahuel Guzmán]. Ahora pondremos a los los mejores once para sacar el resultado de visita y en casa pasar la eliminatoria".

Para Aguirre aún hay diferencias entre la Liga Mx y la MLS, no tantas como cuando se fue a Europa, pero aún el futbol mexicano tiene ventaja:

"Cuando me fui, los americanos no tenían el nivel que tienen ahora. Estaba en ciernes la Liga, los equipos que fichaban a un gran nombre y alrededor de él intentaban levantar al equipo. Hoy no. Muchos equipos ya tienen hasta estadio propio. Hoy están bien estructurados".

Pero a pesar de todo esto, "no creo que estén al nivel de la nuestra, tenemos años trabajando con fuerzas básicas y ellos todavía no logran que el joven americano tenga el arraigo que el joven mexicano.

"Aquí se juega beisbol, basquetbol, futbol americano, el futbol mete el hombro apenas; los gringos no tienen canteras, pero tienen la gran ventaja de las grandes instalaciones.

"En México, en 20 años, hemos crecido muchísimo, hay gran equipos Sub 17, Sub 20, ganando títulos. Ojalá que hondureños canadienses, ticos, guatemaltecos levanten sus ligas y la FIFA nos dé más chances".

Todo esto viene ligado a la posible fusión que habrá entre la Liga MX y la MLS, que podría abrir el regreso a competir en los torneos de la Conmebol:

"A la zona le falta difusión. Juegas contra River Plate y te ven en todos lados. El partido de mañana lo veremos en Estados Unidos y México, nada más...

"A nivel deportivo es atractivo jugar contra equipos de otra confederación y nos ha ido bien, pero México ha ganado muchas Copas Oro, hemos ido al Mundial de clubes, hay que seguir peleando".

Finalmente dentro de las heridas dejadas por el Clásico, señaló que Hugo González está firme como su portero titular. "No creo que Hugo haya sido factor (para ser derrotado)... Hablo con mis jugadores todos los días a nivel general y no he hablado con Hugo, no veo tema para hablar con él, no hay motivo".