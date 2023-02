Rayados saca el triunfo de última hora 2-1 ante Necaxa

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La Pandilla del Monterrey tuvo que sufrir de más este sábado para llevarse el triunfo, y es que hasta el minuto 92 los Rayos del Necaxa estaban llevándose el empate del Gigante de Acero, en un duelo donde los regios no volvieron a lucir, pero al final sacaron los tres puntos ante su gente de nueva cuenta.

Necaxa buscó arrancar con salida por las bandas, pero encontró poco la pelota ante los cerrados espacios que dispuso Rayados. Fue precisamente el equipo local que en la primera oportunidad que tuvo marcó gol. Tras un disparo al palo, Arturo González aprovechó el rebote para empujar al fondo de la red al 24. Sin embargo, el VAR decretó fuera de juego por posición inválida de "Ponchito" al momento del disparo del que aprovechó el rebote.

Pasaban los minutos y Necaxa mostraba más orden en su sistema, pero la calidad individual de Monterrey se mostraba siempre superior. Fue en una de esas jugadas aisladas de conexión que el ataque regio hizo su parte. Rodrigo Aguirre dio muestra de calidad para servir a Funes Mori con un largo pase filtrado diagonal, ante lo que el portero Hugo González se adelantó por el balón y tropezó al delantero argentino para cometer penal al 42.

El mismo Aguirre tomó el balón para cobrar desde los once pasos, pero dobló demasiado su tiro y disparo casi con el tobillo para mandarla fuera del arco pegado al césped. Aguirre buscaba su segundo tanto del torneo, pero con su error le dio vida al Necaxa.

Fue al 59 que Funes Mori cerró la pinza en un centro de Berterame para empujar y marcar ahora sí el primer tanto. Sin embargo, los pupilos de Vucetich comenzaron a consentir al rival, le dejaron vivir ante una ventaja corta y Necaxa no bajó los brazos; ahí tuvo su recompensa.

Un error de Stefan Median dejó botando el balón en el área regia y ante un disparo del joven necaxista Juan Domínguez, el defensa regio Víctor Guzmán cometió mano; el penal fue claro. El español Édgar Méndez tomó el balón y resolvió con prestancia al centro.

Ahora Monterrey era presa del ritmo cansino que ellos mismo habían impreso al juego, y no encontraban forma de revolucionar las acciones. Fue hasta el 82 que Jordi Cortizo reventó el travesaño con un trallazo fuera del área que se acercó, aumentando la ansiedad de la Pandilla por la ausencia del gol.

Los minutos pasaban y el empate prevalecía, y otra vez la calidad individual tuvo que aparecer de forma aislada para sacar adelante el resultado. Fue en un tiro de esquina hasta el minuto 92 cobrado por Omar Govea, que Germán Berterame se levantó en el aire para marcar el 2-1 definitivo, en un duelo que casi se les va de las manos de no ser por jugadas esporádicas.