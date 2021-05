Rayados saldrá a ganar: J. Aguirre

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Aguirre dice que no se queja. Pero sí lo hace ver. Monterrey ha jugado, dice "diez partidos en 31 días, hubo viajes, desgaste, el calor. Nunca lo utilizaremos como pretextos, sabíamos que esto podía suceder, aunque no sabíamos de la posposición del juego contra Chivas por el Preolímpico, lo del León por el contagio de Covid de mis jugadores, y pues tuvimos que meter a calzador esas fechas. Pero les pedí el último esfuerzo. Esto nunca será un pretexto, buscaremos el pase para las semifinales", dijo el técnico de Rayados con miras al enfrentamiento de vuelta contra el Columbus Crew por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con el marcador empatado a dos goles, el "Vasco" asegura que se jugará contra el rival, "con mucho respeto mucho, es el actual campeón de la MLS, es un equipo difícil para meterle gol... Estuvimos a punto de perder, rescatamos el empate en la ida. Saben muy bien a lo que juegan, lo hace igual como vaya el marcador".

Lucas Zelarayán, estrella del Columbus, no estará en el partido debido a una suspensión: "Es una pena que no esté Lucas porque me gusta enfrentar a los mejores, cuando uno no juega contra Messi o Cristiano, aunque los sufres te gusta verlos de cerca. Pero seguro que el relevo lo hará bien. Si, Lucas es difícil de suplir, son jugadores distintos".

El juego lo espera, "muy parecido al de ida, lo espero muy intenso, con buen trato de pelota ,que buscan el arco rival. Ellos tienen que buscar la portería por necesidad y nosotros queremos ganar el partido. No podemos especular con el marcador".

Aguirre acepta que su equipo no ha estado en su mejor versión: "Hemos sido irregulares, eso es lo que más nos duele, partidos donde manejamos bien durante 20 o 25 minutos, al final perdemos el hilo hay que cambiar esto".