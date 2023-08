Rayados ve a Tigres como un obstáculo más para ganar la Leagues Cup

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Este martes Rayados y Tigres disputarán la edición 132 del Clásico Regio en suelo estadounidense. Como parte de los octavos de final de la Leagues Cup, el clásico más pasional de México ahora tendrá como recompensa un boleto a estar entre los ocho mejores del nuevo torneo creado entre equipos de la Liga MX y la MLS.

Tres meses después de la eliminación en semifinales del Clausura 2023, Fernando Ortiz no ve este partido como una revancha, sino como una nueva oportunidad para quedarse con el orgullo de Nuevo León.

"Es un partido que a lo mejor quizás se dio demasiado pronto con respecto al rival de toda la vida. Esta era una de las posibilidades que podía surgir y surgió. Nosotros estamos preparados para jugar el clásico y lo tomaremos de la misma manera. Somos un equipo serio que el rival que nos toque enfrentar tendrá la misma seriedad como cualquier otro" declaró el entrenador argentino que dirigirá su primer clásico desde su llegada a Monterrey.

"Yo les dije que no hay revancha. Esto es una nueva oportunidad, los jugadores están bien, queriendo enfrentar al rival de toda la vida. Queremos pasar, iremos a buscar el partido y ojalá salga un lindo espectáculo", agregó.

Por otra parte, el atacante argentino Maximiliano Meza, protagonista de la final de la Liga de Campeones de 2019 en la cual Rayados conquistó su cuarto trofeo de la región sobre su eterno rival, aprovechó para acordarse de Germán Berterame, delantero que se perderá el partido por una fractura en el pie izquierdo, y remarcó el gran ambiente que habrá en el Shell Energy Stadium por la cercanía que hay entre Houston y Monterrey.

"El caso de Germán es una lástima, pero el grupo tiene que buscar esa motivación y este partido especial para jugarlo por él y para él. Respecto a la afición, no había otro lugar más cercano donde se podía jugar de Monterrey, es el lugar ideal. Ya desde un principio nos ha costado conseguir vuelos para la familia. Será un lindo escenario para hacer lo mejor posible" señaló el futbolista.

Meza, autor del gol contra Portland Timbers que le dio a Rayados el pase a octavos de final, ve en Tigres un obstáculo más para llegar al gran objetivo que tiene el Monterrey: ser campeones de la Leagues Cup. Además, destacó el trabajo del 'Tano' Ortiz y su cuerpo técnico para mejorar el juego del equipo.

"Desde un principio cuando vimos las llaves sabíamos que podíamos enfrentarlos, si hacíamos las cosas bien era obvio que nos íbamos a enfrentar y hoy nos toca este partido en octavos. Creo que es un momento para aprovecharlo, tenemos un nuevo cuerpo técnico que a medida que pasan los partidos, vamos ascendiendo en la forma ofensiva y eso es bueno para un grupo para agarrar confianza. Será un lindo partido, nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para pasar porque sabemos que nuestro principal objetivo es salir campeón y tenemos que enfrentarnos a estos obstáculos que se ponen en el camino y es el momento ideal", declaró.

Finalmente, quien cumple uno de los roles protagonistas en el once inicial de Rayados señaló que le sorprendió el nivel de algunos equipos de la MLS en esta Leagues Cup y que, a pesar de las claras dificultades que hay para los equipos mexicanos en este torneo, poder salir campeón tendría un valor doble.

"La verdad que algunos partidos nos han sorprendido los de la MLS que han avanzado, entonces creo que la copa está interesante, está lindo y hay varias llaves importantes todavía por jugar. Tenemos que tratar de avanzar esta llave, de dieciseisavos en adelante serán todos los partidos difíciles y tenemos que seguir por el mismo camino haciendo el mismo trabajo y llegarán los frutos".

"Como yo lo veo, por más que tengamos dificultes o detalles en contra quiero venir a salir campeón acá. Si logramos eso va a tener un valor doble, lo veo desde ese lado a pesar de las cosas en contra. Creo que salir campeón sería algo fabuloso", concluyó.