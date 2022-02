Rayados y San Luis se miden y buscan de resurgir en el Clausura 2022

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Se acerca el ecuador del torneo Grita México Clausura 2022 en que el Atlético de San Luis acumula cinco derrotas y ahora visita el Gigante de Acero de Guadalupe, Nuevo León, parar enfrentar a los peligrosos Rayados de Monterrey en actividades la fecha 7.

La era de Andre Soares Jardine como timonel de los potosinos no ha iniciado de forma halagadora pues suman dos derrotas en fila, ante Toluca y Tigres, con lo que siguen en al fondo de la tabla general con solamente 3 unidades, gracias a su victoria sobre América.

Sin embargo, éste laurel pareciera ser un hecho aislado pues el funcionamiento general de San Luis ha dejado mucho qué desear, ya que son la peor ofensiva del torneo con raquíticos 4 goles y en cambio han aceptado 9 anotaciones en su portería.

A pesar de todo la semana pasada mostraron destellos de buen futbol en casa de Tigres hasta que la expulsión de Juan Manuel Sanabria los dejó en desventaja y a partir de entonces perdieron la brújula que provocó la derrota en un encuentro que iban ganando, por lo que en el seno de la institución esperan afinar detalles en busca de una mejor exhibición para dar la sorpresa en casa de los Rayados.

Del otro lado de la cancha el equipo de Javier "Vasco" Aguirre también ha vivido una zozobra en el inicio de la competencia, puesto que solamente cuentan con una victoria —cabe recordar que tienen un par de juegos pendientes, ante Toluca correspondiente a la jornada 4 que se diputará en próximo 6 de abril y frente a los Bravos que se celebrará el 8 de marzo abrochando la semana 5, luego de su opaca participación en el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos—, por lo que les es imperativo sacar un buen resultado en casa ante el alicaído San Luis pues el no hacerlo avivaría aún más la molestia de sus aficionados los cuales piden el cesé del entrenador.

No obstante, no todo es malo para la Pandilla pues son de las mejores defensas del campeonato al solamente haber aceptado 3 anotaciones. Esto, aunado con el potencial ofensivo con el que cuentan hace pensar que este encuentro puede ser la piedra angular de un resurgimiento en la actual competencia.

Además, los Tuneros no han vencido a Rayados desde el lejano Apertura 2019 cuando, con de Matías Catalán, San Luis derrotó 1-0 a los regios por lo que esté sábado en punto de las 17:06 horas ambos equipos están en una inmejorable situación de recomponer el paso en busca de escalar en la tabla general y eventualmente meterse a liguilla.