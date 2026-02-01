logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rayados y Xolos terminan tablas

Por El Universal

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Rayados y Xolos terminan tablas

México.- El Monterey y el Tijuana no quedaron a deber y ofrecieron un gran espectáculo sobre la cancha del estadio BBVA. En duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, los Rayados y los Xolos empataron (2-2) y dividieron puntos.

Una unidad que les permite a ambos mantenerse, aunque de manera momentánea, dentro de la zona de Liguilla.

La Pandilla supo no bajar los brazos y se repuso en las dos ocasiones que se vio abajo en el marcador.

Con mucho ímpetu y calidad, el equipo regiomontano no permitió que el fronterizo saliera del Gigante de Acero con los tres puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A pesar de que los dirigidos por Sebastián Abreu pegaron primero, gracias a un autogol de Daniel Aceves a los tres minutos de haber comenzado el encuentro, reaccionaron rápidamente.

Primero, Sergio Canales logró la igualada, tan sólo 23 minutos después del a anotación en propia puerta de su compañero.

En el segundo tiempo, cuando todo parecía indicar que las revoluciones de ambas escuadras habían bajado, un penalti convertido por Kevin Castañeda volvió a meter la emoción al encuentro.

El volante mexicano no desaprovechó su oportunidad de marcar desde los onces pasos, luego de que el árbitro central, César Arturo Ramos, señalara una falta dentro sobre Adonis Preciado.

Apenas habían transcurrido 18 minutos de la anotación del seleccionado mexicano, cuando Luca Orellano apareció con una genialidad sacada de la chistera.

El extremo argentino metió un espectacular zurdazo que fue inalcanzable para Antonio Rodríguez. El empate llegó justo a tiempo para los de la Sultana del Norte.

Con el punto que consiguieron, ambos clubes dormirán dentro de la zona de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El Monterrey llegó a siete unidades, por lo que es sexto general; mientras que el Tijuana tiene seis y es octavo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chivas derrota al Atlético San Luis y se afianza como líder del Clausura 2026
Chivas derrota al Atlético San Luis y se afianza como líder del Clausura 2026

Chivas derrota al Atlético San Luis y se afianza como líder del Clausura 2026

SLP

El Universal

Chivas demuestra su potencial al superar al Atlético San Luis en un partido lleno de emociones y goles, preparándose para enfrentar al Mazatlán FC.

Justin Rose lidera el Farmers Insurance Open con una actuación destacada en Torrey Pines
Justin Rose lidera el Farmers Insurance Open con una actuación destacada en Torrey Pines

Justin Rose lidera el Farmers Insurance Open con una actuación destacada en Torrey Pines

SLP

AP

Resultados del Farmers Insurance Open: Justin Rose lidera con una ventaja de seis golpes en Torrey Pines

Barcelona vence a Elche con actuación estelar de Lamine Yamal
Barcelona vence a Elche con actuación estelar de Lamine Yamal

Barcelona vence a Elche con actuación estelar de Lamine Yamal

SLP

AP

Lamine Yamal lidera al Barcelona en una victoria crucial sobre Elche en La Liga, destacando con gol y asistencia.

Empate sorpresa del Hamburger SV contra el Bayern Múnich
Empate sorpresa del Hamburger SV contra el Bayern Múnich

Empate sorpresa del Hamburger SV contra el Bayern Múnich

SLP

AP

Vincent Kompany, exjugador del Bayern, toma las riendas como nuevo técnico del equipo.