Rayados y Xolos terminan tablas

México.- El Monterey y el Tijuana no quedaron a deber y ofrecieron un gran espectáculo sobre la cancha del estadio BBVA. En duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, los Rayados y los Xolos empataron (2-2) y dividieron puntos.

Una unidad que les permite a ambos mantenerse, aunque de manera momentánea, dentro de la zona de Liguilla.

La Pandilla supo no bajar los brazos y se repuso en las dos ocasiones que se vio abajo en el marcador.

Con mucho ímpetu y calidad, el equipo regiomontano no permitió que el fronterizo saliera del Gigante de Acero con los tres puntos.

A pesar de que los dirigidos por Sebastián Abreu pegaron primero, gracias a un autogol de Daniel Aceves a los tres minutos de haber comenzado el encuentro, reaccionaron rápidamente.

Primero, Sergio Canales logró la igualada, tan sólo 23 minutos después del a anotación en propia puerta de su compañero.

En el segundo tiempo, cuando todo parecía indicar que las revoluciones de ambas escuadras habían bajado, un penalti convertido por Kevin Castañeda volvió a meter la emoción al encuentro.

El volante mexicano no desaprovechó su oportunidad de marcar desde los onces pasos, luego de que el árbitro central, César Arturo Ramos, señalara una falta dentro sobre Adonis Preciado.

Apenas habían transcurrido 18 minutos de la anotación del seleccionado mexicano, cuando Luca Orellano apareció con una genialidad sacada de la chistera.

El extremo argentino metió un espectacular zurdazo que fue inalcanzable para Antonio Rodríguez. El empate llegó justo a tiempo para los de la Sultana del Norte.

Con el punto que consiguieron, ambos clubes dormirán dentro de la zona de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El Monterrey llegó a siete unidades, por lo que es sexto general; mientras que el Tijuana tiene seis y es octavo.