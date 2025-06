Reacciona el "Canelo" a respuesta de Terence Crawford

Una nerviosa risa salió de Saúl "Canelo" Álvarez durante una entrevista que hizo a la par de su próximo oponente, Terence Crawford. El pugilista mexicano no podía creer lo que su rival acababa de decir e incluso rompió las formalidades para preguntarle de nueva cuenta "¿siete?" y terminar con un "¡Dios mío!" cuando el norteamericano le confirmó la cifra.

Hay un número en el que Crawford no solo supera a "Canelo" sino que le dobla la cantidad. No obstante, el veterano de 37 años confesó que, si Dios aumentara esta cifra personal para él, sería una bendición. El semblante de Álvarez era el de un infante totalmente atónito ante las palabras que sus oídos escuchaban.

Ambos boxeadores charlaron en entrevista con Piers Morgan para su programa ´Uncensored´ que se transmite por Youtube. En la entrevista, el comunicador preguntó a los atletas la cantidad de hijos que tenían. "¿Tienes cuatro hijos?", le preguntó a ´Canelo´, quien corrigió el dato y mencionó que solo tenía tres descendientes.

"¿Y tú tienes siete?", preguntó Morgan a Crawford y con un simple "sí", provocó la reacción de su próximo oponente, incrédulo por lo que había contestado. "Canelo" y Crawford se enfrentarán el 13 de septiembre en un combate por los campeonatos de peso supermediano en Las Vegas, Nevada.