Reacciones al Atlas-Toluca: Atlas impone, afirma Diego Cocca

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 21 (EL UNIVERSAL).- Atlas dejó escapar la victoria ante Toluca y consiguió un empate sin goles, pese a ello Diego Cocca, técnico del club, no le preocupa la situación porque han logrado dificultar al equipo rival en sus últimos partidos.

El estratega destacó "las formas en la que el Atlas juega y se impone, los rivales nos respetan, no vienen acá a ganar", declaró Cocca.

Los Rojinegros en las últimas tres jornadas consiguieron un punto de nueve posibles, se enfrentaron al América, Santos y Toluca, "tres de los mejores equipos del futbol mexicano y el balance es positivo", de acuerdo al técnico del Atlas; quien agregó que deben estar tranquilos para recuperar esos puntos.

Diego Cocca destacó la actitud de sus futbolistas, porque considera que es un equipo que no baja los brazos, al contrario, va para adelante y a él lo contagian de esa voluntad para seguir creciendo.

El técnico argentino puntualizó en la falta de efectividad que tiene su equipo, "tenemos opciones de gol, pero nos falta definirla", así que Cocca tiene claro qué deben trabajar para las siguientes jornadas.

"La suerte y el resultado se busca, Atlas va a seguir buscando el resultado", sentenció el técnico rojinegro.

CRISTANTE: EL CANSANCIO NOS AFECTÓ EN EL PARTIDO, DICE CRISTANTE

Hernán Cristante, técnico del Toluca, reconoció que el factor para no conseguir la victoria ante Atlas fue el cansancio en sus jugadores.

"El cansancio y no tener a todos los futbolistas al 100 afectó al equipo al final del partido", declaró al finalizar el encuentro.

Toluca y Atlas empataron sin goles en el estadio Jalisco, sin embargo, para el estratega los ‘Diablos’ no fueron superados por el equipo local, aceptó que el resultado no le deja un mal sabor de boca, aunque no buscaban sumar un punto.

"Salvo una opción de tiro y el penal, las jugadas más claras fueron nuestras", explicó. En el análisis de Cristante su equipo dominó el primer tiempo, pero los ‘zorros’ se adueñaron de la segunda parte.

"Tuvimos nuestras situaciones de gol, pero fue un partido difícil, Atlas es un equipo muy bien trabajado y muy compacto", comentó Hernán, quien también destacó la gran actuación de Luis García por atajar el penal casi al final del partido.