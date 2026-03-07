logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Real Madrid gana en visita al Celta

Gol de Federico Valverde ´in extremis´ le da tres puntos al conjunto merengue

Por AP

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Real Madrid gana en visita al Celta

Un tanto del uruguayo Federico Valverde en el cuarto minuto de descuento salvó la jornada del Real Madrid, que se impuso el viernes 2-1 en su visita a Celta de Vigo y se acercó provisionalmente a un punto del Barcelona, líder de La Liga española.

El Madrid buscaba evitar lo que hubiera sido su primera racha de tres derrotas consecutivas desde 2018 y necesitó una gran dosis de suerte para conseguir los tres puntos.

"Queda muchísimo: 33 puntos. Eso a estas alturas, es casi como si no hubiese empezado", consideró un aliviado técnico Álvaro Arbeloa. "Ahora todos se juegan mucho y es una guerra cada partido. Tiene mucho mérito el partido que hemos hecho, por lo duro que es el Celta y el número de bajas (Mbappé, Bellingham, Eder Militao)".

Los merengues se adelantaron a los 11 minutos, cuando un disparo de Aurélien Tchouaméni apenas dentro del área dejó inmóvil al portero del Celta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El experimentado delantero del Celta Borja Iglesias empató para el equipo local con su tercer gol en cuatro partidos a los 25 minutos, y su compañero de ataque Iago Aspas tuvo la mala fortuna de ver cómo su remate se estrellaba en un poste a falta de dos minutos, cuando ambos equipos buscaban el tanto de                       la victoria.

Pero un enorme golpe de suerte en los segundos finales le dio el triunfo al Madrid.

Un disparo del uruguayo Valverde desde fuera del área se desvió de forma fatídica en otro jugador y dejó sin opciones al guardameta Ionut Radu.

"Duele porque fue justo al final", comentó Iglesias. "Es un poco frustrante".

El Barcelona juega este sábado contra el Athletic Bilbao. El Madrid tiene 63 puntos, mientras que el Barcelona suma 64.

El Celta se mantiene sexto 

con 40.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Carrera Saucito de Oro será este domingo
    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    SLP

    Redacción

    La competencia arrancará a las 7:00 horas con rutas de 12 y 5 kilómetros

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026
    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    SLP

    Redacción

    Presentan el torneo amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol
    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    SLP

    El Universal

    La novena mexicana mostró poder ofensivo y control en el juego ante Gran Bretaña

    Valverde rescata al Madrid en el agregado
    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    SLP

    EFE

    Anotó en el minuto 94 tras un disparo que desvió Marcos Alonso, evitando la derrota