Real Madrid gana en visita al Celta

Un tanto del uruguayo Federico Valverde en el cuarto minuto de descuento salvó la jornada del Real Madrid, que se impuso el viernes 2-1 en su visita a Celta de Vigo y se acercó provisionalmente a un punto del Barcelona, líder de La Liga española.

El Madrid buscaba evitar lo que hubiera sido su primera racha de tres derrotas consecutivas desde 2018 y necesitó una gran dosis de suerte para conseguir los tres puntos.

"Queda muchísimo: 33 puntos. Eso a estas alturas, es casi como si no hubiese empezado", consideró un aliviado técnico Álvaro Arbeloa. "Ahora todos se juegan mucho y es una guerra cada partido. Tiene mucho mérito el partido que hemos hecho, por lo duro que es el Celta y el número de bajas (Mbappé, Bellingham, Eder Militao)".

Los merengues se adelantaron a los 11 minutos, cuando un disparo de Aurélien Tchouaméni apenas dentro del área dejó inmóvil al portero del Celta.

El experimentado delantero del Celta Borja Iglesias empató para el equipo local con su tercer gol en cuatro partidos a los 25 minutos, y su compañero de ataque Iago Aspas tuvo la mala fortuna de ver cómo su remate se estrellaba en un poste a falta de dos minutos, cuando ambos equipos buscaban el tanto de la victoria.

Pero un enorme golpe de suerte en los segundos finales le dio el triunfo al Madrid.

Un disparo del uruguayo Valverde desde fuera del área se desvió de forma fatídica en otro jugador y dejó sin opciones al guardameta Ionut Radu.

"Duele porque fue justo al final", comentó Iglesias. "Es un poco frustrante".

El Barcelona juega este sábado contra el Athletic Bilbao. El Madrid tiene 63 puntos, mientras que el Barcelona suma 64.

El Celta se mantiene sexto

con 40.