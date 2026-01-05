logo pulso
Real Madrid golea al Betis

Gonzalo García brilla con un triplete para el conjunto merengue

Por AP

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Real Madrid golea al Betis

BARCELONA.- Gonzalo García anotó su primer, segundo y tercer gol en La Liga para el Real Madrid el domingo con su triplete, dominando una victoria por 5-1 sobre el Real Betis.

El delantero de 21 años estaba haciendo una rara aparición como titular en lugar del lesionado Kylian Mbappé, el máximo goleador de la liga, quien está fuera de juego por un esguince en la rodilla izquierda.

García surgió de las categorías juveniles del Madrid antes de debutar con el primer equipo en noviembre de 2023. Ha tenido minutos constantes bajo la dirección de Xabi Alonso en esta campaña.

García comenzó en el minuto 20 en el Santiago Bernabéu cuando cabeceó un tiro libre de Rodrygo después de liberarse de su marcador en el segundo palo.

Controló hábilmente un pase con el pecho antes de volear un disparo desde el borde del área para poner el 2-0 en el minuto 50.

El defensor Raúl Asencio cabeceó un córner de Rodrygo para el tercer gol del Madrid poco después.

El delantero del Betis, Cucho Hernández, descontó para los visitantes en el minuto 66, pero Gonzalo consiguió su triplete en el minuto 82 con un toque de talón para convertir un pase de Arda Guler antes de ser sustituido entre fuertes aplausos .

Su reemplazo, Fran García, completó la gran victoria en el tiempo de descuento.

La victoria mantuvo al Madrid en el segundo lugar a cuatro puntos del Barcelona después de que el líder ganara 2-0 en el Espanyol el sábado. Con el Villarreal en tercer lugar a siete puntos detrás del Madrid, pero con dos partidos menos que Madrid y Barcelona .

