Real Sociedad conmueve con emotivo video a Carlos Vela

La Real Sociedad emociona a sus seguidores con un video dedicado a la trayectoria de Carlos Vela en el equipo

Por El Universal

Agosto 27, 2025 08:53 p.m.
A
Real Sociedad conmueve con emotivo video a Carlos Vela

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 27 (EL UNIVERSAL).- Carlos Vela, uno de los jugadores mexicanos con mayor talento, vivió el momento más alto de su carrera en la Real Sociedad, equipo en el que, gracias a su calidad, se ganó el corazón de la afición.

Vela, quien llegó al equipo español tras su paso por el Arsenal, rápidamente se identificó con la grada y fue fundamental para alcanzar los objetivos cada temporada.

El paso del exjugador del LAFC por San Sebastián fue entre 2011 y 2018, años en los que disputó un total de 250 encuentros oficiales, anotando 73 goles en siete campañas.

Los números de Vela, quien fue elegido Jugador del Año por la afición en dos ocasiones, siguen teniendo una enorme importancia para el club, que, mediante sus redes sociales, recordó con cariño el debut del mexicano con su camiseta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un video compartido en su cuenta de TikTok, la institución mostró algunas imágenes del exfutbolista de Chivas y la Selección Mexicana, que le permitieron ganarse un gran respeto y la etiqueta de uno de los mejores extranjeros en la historia del club.

La publicación, que suma poco más de 180 mil "likes", generó comentarios de nostalgia por la versión de Vela, quien hizo una dupla temible con el galo Antoine Griezmann.

