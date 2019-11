Reaparece Angélica Fuentes y se defiende de acusaciones

Angélica Fuentes, quien fuera esposa de Jorge Vergara y directora y accionista del Grupo Omnilife-Chivas, ha reaparecido en la escena pública acusando que durante muchos años fue atacada y desprestigiada, y aclaró que mientras ella estuvo en Chivas, las finanzas marcharon de manera correcta, aunque la han culpado de lo malo que pasa en el equipo actualmente.

"A cinco años de que esto sucedió (su separación con Jorge Vergara y desvinculación con Chivas) sigo teniendo la culpa de lo que pasa en el Guadalajara. Esto me da mucha tristeza... Cuando ganan no pasa nada, cuando pierden sigue siendo en mucho culpa mía..", dijo en entrevista con CNN.

Aclaró que "en Chivas nunca estuve involucrada en la parte futbolística porque no la conocía para tomar una responsabilidad... Hubiera sido una irresponsabilidad hacerlo para mí, pero sí estuve involucrada en la parte administrativa y si dejé a unas Chivas extraordinariamente bien posicionadas en la parte financiera".

Aun así aclaró, Chivas sigue siendo un grande. "El equipo a la última fecha de mi responsabilidad que fue en diciembre de 2014, dejé un grupo en Chivas-Angelissima-Omnilife muy fortalecido, con números muy positivos. Hoy no sé dónde esté pero sigue siendo uno de los equipos mejor posicionados en el país".

Angélica Fuentes ha vuelto a México y dice estar dispuesta a encarar todo lo que se ha dicho de ella ante la separación que tuvo de Vergara, presidente y dueño de las Chivas.

"Se hizo una campaña de desprestigio en mi contra durante cuatro años de mi vida... Fueron una cantidad de acusaciones y de mentiras totalmente falsas. Fui atacada y difamada públicamente de una forma despiadada. Pero mis abogados van a actuar".