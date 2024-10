Reaparece Fernando “Toro” Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- A finales del mes de septiembre se dio a conocer que el exbeisbolista mexicano Fernando Valenzuela había ingresado a un hospital en Los Angeles, California, en los Estados Unidos.

Fue el periodista David Faitelson, quien a través de sus redes sociales compartió que el “Toro” Valenzuela estaba internado en un nosocomio, sin detallar el estado de salud del histórico zurdo, pues su familia optó por manejar el tema con mucha discreción.

“Tengo un informe desde Los Angeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital… No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad… Rezamos por su pronta recuperación…”, decía entonces la publicación del conductor de TUDN (Televisa).

Desde entonces no se sabía algo más del oriundo de Navojoa, Sonora, hasta la noche del domingo 20 de octubre, justo en el día en que LA Dodgers vencieron a los New York Mets 10-5 y se volvieron a meter a una Serie Mundial en MLB.

El “Toro” reapareció

Precisamente fue de nueva cuenta David Faitelson quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter) las novedades sobre el “Toro” Valenzuela.

De acuerdo con el ex de TV Azteca y de ESPN, a Fernando en la entrevista en la que reapareció “se le escuchó cansado, pero bien”.

“Buenas noticias: Durante la transmisión del juego entre Tomateros de Culiacán y Cañeros de Los Mochis en W Radio, Gustavo Torrero presentó una entrevista con Fernando Valenzuela…Se le escuchaba cansado, pero bien, muy bien…¡Enhorabuena!”, se lee.