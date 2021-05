Reaparece Saunders; confirma que "Canelo" le partió en 3 la mejilla

Después de ser operado del ojo derecho, producto de las fracturas que le propinó Saúl "Canelo" Álvarez (56-1-2, 38 KO's), Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO's) reapareció al publicar un mensaje en su cuenta de Facebook y aseguró que su intención es volver a pelear.

"Gracias a todos por sus mensajes. Salí con la cuenca del ojo rota y mi mejilla se rompió en tres partes, pero la operación salió bien", se lee en el perfil del boxeador británico.

"A veces ganas algunas [peleas] y a veces pierdes otras, pero no me sentí fuera de mi Liga, aunque un buen golpe me fue conectado y ya no pude ver. Gracias a todos los que lo vieron. Volveré. Que Dios los bendiga".

Saunders continúa en Dallas, por protocolo médico, y se espera que vuelva a la Gran Bretaña durante los próximos días.

Álvarez venció el pasado sábado en 8 rounds al púgil británico, quien ya no pudo salir al noveno asalto por las lesiones en el rostro.