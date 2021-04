Recibe el PSG a Manchester City

PARÍS.- Kylian Mbappé está en óptimas condiciones físicas. Neymar anda muy feliz.

Con su dupla de delanteros a tono, el Paris Saint-Germain encara con la ilusión a tope su cruce ante el Manchester City por las semifinales de la Liga de Campeones el miércoles.

Mbappé se ha recuperado de una leve dolencia muscular y podrá actuar en el duelo que enfrenta a dos de los equipos goleadores del continente, ambos obsesionados por conquistar su primera Copa de Europa.

Mbappé salió golpeado cerca del final de la victoria 3-1 del PSG como visitante ante el Metz por la liga francesa el sábado, lo que hizo temer su participación para el duelo de ida en el Parc

des Princes.

Sin embargo, el técnico Mauricio Pochettino le confirmó en la convocatoria para vérselas con el City. Las únicas bajas del campeón francés son las del lateral izquierdo Juan Bernat y el arquero suplente Alexandre Letellier.

Mbappé ha anotado ocho goles en esta Liga de Campeones y se ubica segundo en la tabla de goleadores del torneo, por detrás de los 10 facturados por Erling Haaland del Borussia Dortmund.

"Mbappé es un jugadorazo, de gran capacidad goleadora. Lo único que deseo para él es que alcance el mayor nivel posible", dijo Neymar antes de reflexionar sobre su propia situación en la capital francesa

El astro brasileño, que aún no terminar de pactar una extensión de contrato con el PSG, sostuvo que nunca se había tan a gusto en París desde que llegó procedente del Barcelona en 2017.

"No tengo nada más que decir. No es momento de hablar de eso. Todavía me quedan dos años aquí", dijo Neymar. "Me siento bien aquí, voy a seguir dando el máximo".

"Estamos hablando con el club y haré lo que sea mejor para todos. Ya dije que soy feliz en París", remarcó.

Neymar ha tenido otra temporada en la que una lesión implicó una prolongada inactividad. Pero ha vuelto a recuperar su mejor versión, y fue vital para eliminar al campeón defensor Bayern Múnich en la

ronda previa.

"¿El Balón de Oro? No es algo en lo que piense", respondió Neymar cuando se le preguntó sobre sus ambiciones personales. "Quiero ser un líder dentro de mi equipo. Mi objetivo principal es ganar la Champions, no el Balón de Oro. Eso es lo más importante. En el futuro quiero recordar que pude ganar la Champions una, dos y hasta tres veces".

Neymar ya lo celebró con el Barcelona pero tiene la deuda pendiente con el PSG, que perdió ante el Bayern en la final del año pasado.

Como el PSG, el City ambiciona alzar La Orejona. El equipo de Pep Guardiola alcanzado las semifinales por primera vez desde 2016.

"No estamos en la élite de este torneo. No tenemos mucha historia, pero queremos estar ahí", dijo Guardiola.