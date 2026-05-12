Recibe Santas al Calor de Cancún

La quinteta de Santas del Potosí se jugará este martes su pase a la Final de Zona caliente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil cuando reciba a El Calor de Cancún en el tercer y definitivo encuentro de las semifinales de zona.

El partido se disputará a las 20:00 horas en el Auditorio Miguel Barragán, escenario donde ambas quintetas buscarán quedarse con el boleto a la siguiente fase en una serie que ha estado marcada por la intensidad y la paridad.

En el primer compromiso, el conjunto de El Calor de Cancún logró venir de atrás en el último cuarto para quedarse con la victoria por marcador de 80-74. La jugadora más destacada del equipo caribeño fue Jerkaila Jordan, quien aportó 22 puntos, mientras que por las potosinas sobresalió Dontavia Waggoner con 26 unidades.

Sin embargo, en el segundo duelo, Santas del Potosí reaccionó y consiguió una importante victoria de 67-71 para empatar la serie y obligar a la realización de un tercer encuentro decisivo en la capital potosina.

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Nuevamente, Dontavia Waggoner fue pieza clave al finalizar con 21 puntos, mientras que Ijeoma Uchendu y Jillian Hollingshead firmaron actuaciones destacadas al registrar doble-doble con 14 unidades cada una.