Reciben atletas becas ´Voy Por San Luis 2026´

La Dirección de Deporte Municipal comenzó con la entrega de becas del programa "Voy Por San Luis 2026", iniciativa que en esta edición beneficiará a cerca de 150 deportistas potosinos, consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos en materia de apoyo al deporte en la capital potosina.

El programa incrementó el número de beneficiarios respecto a su primera edición, cuando fueron apoyados un centenar de atletas. Para este año, el padrón creció gracias al fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas al desarrollo deportivo y al respaldo a talentos locales.

De acuerdo con la Dirección de Deporte Municipal, la selección de las y los beneficiarios se realizó mediante un análisis de resultados deportivos, trayectoria durante el último año y procesos de desarrollo en el caso de atletas juveniles y talentos emergentes.

Entre las y los deportistas que se integran al programa destacan representantes de distintas disciplinas, quienes han sobresalido en competencias estatales, nacionales e internacionales, fortaleciendo así la presencia de San Luis Potosí en el deporte competitivo.

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La lista de beneficiarios incluye a atletas como Agustín Ordaz Contreras, Alanna Flores García, Ana Paula Cardoza Morán, Andrea Sandoval González, Axel Sánchez Lara, Christopher Gerardo García Camacho, Diego García Berlanga, Eira Lozada Gómez, Erick Jahaziel Chávez Derreza, Georgina Guadalupe Posadas Gallegos, Íker Ruiz Lárraga, Javier Gallegos Rivas, Liseska Gallegos Gutiérrez, Nicolás Galindo Vaquera, Paloma Palacios Rosas, Paloma Bel González Verdugo, Salvador Medina Mercado, Santiago Suárez Torres, Sebastián Cervantes Banda, Valeria Idárraga Patiño, Ximena Elizabeth Zapata Martínez, entre muchos otros.

Asimismo, las autoridades destacaron que los atletas que no aparecen en el listado oficial también podrán acceder a los beneficios complementarios del programa, como asesoría nutricional, psicológica y preparación física gratuita, buscando ampliar el impacto del proyecto en favor de la comunidad deportiva potosina.