Reconoce Edson Álvarez que han sido meses difíciles en Ajax

Edson Álvarez comenzó su historia con el Ajax siendo un jugador indispensable en el esquema del técnico Erik ten Hag. El mexicano comenzó a brillar con el equipo de Ámsterdam, marcó goles importantes en torneos como la UEFA Champions League, pero poco le duró el gusto al examericanista.

Ha sido criticado por su falta de adaptación al futbol holandés, situación que le cobró factura ya que fue perdiendo protagonismo, y de ser titular indiscutible, pasó a ser suplente.

Álvarez sabe que pasa por un mal momento tanto personal como futbolístico, "han sido dos meses difíciles porque no he estado con mi novia y con mi hija por temas migratorios. Son cosas que a veces piensan que no tienen nada que ver pero tienen muchísimo que ver porque yo estando acá solo, sin mi hija principalmente, me he perdido pocas o muchas cosas de ella", aceptó en entrevista para TUDN.

La falta de minutos durante los últimos meses ha llevado a que sea objeto de críticas por los medios holandeses; sin embargo, Edson Álvarez toma las cosas con mesura y espera poder cumplir con las expectativas que se generaron al momento de su fichaje con el Ajax.

"Son cosas que ni yo mismo lo puedo explicar, cosas que no me corresponden, a mí me toca seguir entrenando, dar el cien por ciento como lo hice desde América, en la Selección, son decisiones que uno no entiende, que toma el cuerpo técnico pero yo me mantengo tranquilo", explicó el mundialista con México en Rusia 2018.

También habló sobre el actual director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo "Tata" Martino, quien ha respetado más sus funciones y hace que se sienta más cómodo dentro de la cancha, además aceptó que él fue parte fundamental en su llegada a la Eredivisie, "he tenido muchas pláticas con el "Tata". Fue muy importante para este paso de venir al futbol europeo.

Con él juego en una posición donde mejor me desenvuelvo, adelante de los centrales para ser un jugador más defensivo, que realmente son mis características. En Ajax saben que soy un jugador más defensivo me piden otras cosas", añadió el mexicano.