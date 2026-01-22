Reconoce Quintana falta de contundencia

El director técnico del Atlético de San Luis Femenil, Ignacio Quintana, reconoció que la falta de contundencia comienza a marcar el rumbo del equipo en el arranque del torneo, luego de la derrota ante América, un resultado que volvió a evidenciar las dificultades para capitalizar las oportunidades generadas en el ataque.

Tras su partido contra América Femenil, el técnico señaló que su equipo logró competir durante buena parte del encuentro, sosteniendo el orden y la disciplina táctica, sobre todo en la primera mitad. Sin embargo, errores puntuales en el segundo tiempo terminaron por inclinar el marcador, sin que San Luis pudiera recuperarse pese a haber tenido llegadas claras al arco rival.

Con tres derrotas y un empate en cuatro jornadas, el panorama inicial no es el esperado, aunque al interior del plantel se descarta una crisis. La lectura del cuerpo técnico apunta a un problema de definición más que de funcionamiento colectivo, al considerar que el equipo ha mantenido una propuesta competitiva, pero sin la eficacia necesaria para manejar los partidos desde el marcador.

El siguiente compromiso aparece como una oportunidad clave para revertir la inercia. El sábado 24, las potosinas recibirán a Tijuana en casa, con la necesidad de sumar su primer triunfo del torneo. El planteamiento, dijo, buscará ser más propositivo, adelantar líneas y aprovechar mejor las transiciones ofensivas, una de las señas de identidad que el equipo intenta consolidar.

En cuanto al estado físico del plantel, el cuerpo técnico descartó una lesión de gravedad en Rebeca Contreras, referente ofensiva del equipo, quien salió golpeada en el último encuentro. Su posible presencia para el duelo ante Tijuana representaría un impulso para un ataque que necesita traducir su volumen de juego en goles y resultados.