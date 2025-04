Reconocen a los mejores deportistas

MADRID.- Simone Biles y Mondo Duplantis fueron galardonados el lunes con el premio Laureus a los mejores deportistas, mujer y hombre, del año 2024.

La gimnasta estadounidense ganó tres medallas de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos de París, mientras que el saltador con pértiga sueco ganó una segunda medalla de oro olímpica y superó su propio récord mundial dos veces. El Real Madrid, ganador de la Liga de Campeones y la Liga de España la temporada pasada, fue el equipo mundial del año.

Lamine Yamal, el joven delantero del Barcelona, obtuvo el premio al jugador revelación mundial.

Rafael Nadal recibió el premio ícono deportivo, y el surfista estadounidense Kelly Slater obtuvo el premio a la trayectoria.

Nadal se retiró del tenis tras una trayectoria en la que conquistó 22 títulos de Grand Slam, y el astro español aseguró que no extraña el competir.

“Lo echo de menos cero, no porque terminara cansado ni peleado con el tenis”, dijo Nadal. “Todo lo contrario, terminé feliz y si hubiera podido habría seguido jugando porque me apasionaba, pero cuando uno se da cuenta de que no puede tiene que intentar cerrar la etapa y yo la he cerrado”.

La gimnasta brasileña Rebeca Andrade ganó el premio al regreso del año después de ganar tres medallas en París, incluyendo oro en el ejercicio de suelo, tras recuperarse de lesiones en el ligamento cruzado anterior. Biles recibió su cuarto premio Laureus a la mejor deportista tras los de 2020, 2019 y 2017. El premio al deportista mundial de deportes de acción fue para Tom Pidcock, el ciclista de montaña británico que superó un pinchazo para convertirse en el segundo hombre en ganar títulos olímpicos consecutivos en la disciplina de ciclocross.

Yuyan Jiang fue el deportista mundial del año con discapacidad.

La capital de España albergó por segundo año consecutivo la ceremonia de entrega de los llamados ‘Oscar del deporte’. Fue la 25ta edición de los premios.