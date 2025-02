Recupera el Barça el liderato general

BARCELONA.- Robert Lewandowski convirtió un penal señalado después de la intervención del VAR, para darle al Barcelona la victoria el lunes por 1-0 sobre el Rayo Vallecano, con lo que los azulgranas desalojaron al Real Madrid de la cima de la Liga española.

Lewandowski abrió la cuenta a los 28 minutos con una ejecución que pegó primero en el poste antes de meterse a la portería defendida por el argentino Augusto Batalla.

La victoria impulsó al Barça a la primera posición con 51 unidades, misma cantidad que tiene el Madrid —que el sábado empató 1-1 ante el Osasuna— pero con mejor diferencia de goles.

“Sabíamos que era un partido importante, nos metíamos líderes. Dejamos la portería a cero y nos llevamos el partido”, dijo el lateral azulgrana Alejandro Balde. “No todos los partidos se pueden ganar por 3-0. Hemos sabido sufrir”.

Los dirigidos por Hansi Flick vuelve a ser líderes después de 10 fechas. Llegaron a estar siete puntos detrás del Madrid.

El Barça también dejó atrás al Atlético de Madrid —que también igualó 1-1 con el Celta de Vigo el sábado— que se ubica en la tercera posición con 50 puntos.

En tanto, el Rayo Vallecano vio rota una racha de nueve jornadas sin derrota —cinco triunfos y cuatro empates— para quedar en la sexta posición con 35 puntos. El conjunto de Vallecas dejó ir la oportunidad de celebrar la mejor racha de su historia con una cuarta victoria seguida en el actual torneo.

Lewandowski aprovechó la oportunidad para afianzarse como máximo goleador del campeonato, autor de 20 dianas, y 32 en todas las competiciones, después de que el árbitro Mario Melero López recurrió a las repeticiones de video para señalar un penal sobre Íñigo Martínez por un derribo de Pathé Ciss tras un cobro de un tiro de esquina.

Después de verse en desventaja y cerca del descanso, Jorge de Frutos logró un tanto por el Rayo, con un disparo dentro del área, pero la acción quedó invalidada por una posición adelantada por interferencia del delantero Randy Nteka.

“No me gusta hablar del arbitraje. Después lo veré. No quiero hablar, por una cuestión de respeto, no por temor a las consecuencias”, comentó Batalla.

“Lo hicimos muy bien. Hemos tenido ocasiones muy claras los dos equipos. No tuvimos certeza... podemos sentirnos orgullosos”, añadió.

De Frutos tuvo en el comienzo del descuento de la segunda mitad la oportunidad de empatar, al rematar de cabeza desde el corazón del área. Pero el disparo se fue apenas a un lado del marco defendido por el arquero Wojciech Szczesny.