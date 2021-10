Refaccionaria Medina blanquea al equipo Bellacos

Gran labor combinada de un solo hit de Daniel Rodríguez y Abel Xicoténcatl Jr., guiaron a su equipo Refaccionaria Medina a una blanqueada de 21 carreras a cero sobre el Bellacos, en duelo de la actual temporada del Grupo Especial de la Liga Promocional Minera de Beisbol.

Daniel Rodríguez fue el pitcher ganador con 4 entradas, 1 hit, 12 bateadores, no aceptó carrera, 2 bases y 6 ponches, fue relevado por Abel Xicoténcatl Jr., con 2 entradas, no aceptó imparable, 6 enemigos, no recibió carrera, cero bases y 3 ponches.

Por su parte, Luis Trejo fue el pitcher derrotado con 3 entradas y dos tercios, 8 imparables, 19 enemigos, 10 carreras, 4 limpias, 2 bases, 1 ponche y 3 wildpitch, fue relevado por Alan Rodríguez, Emmanuel Jiménez y David Cervantes.

Los mejores bateadores ganadores fueron Abel Xicoténcatl Jr., un jonrón de campo con la casa llena en la sexta entrada, Daniel Rodríguez 3-3 un doble, Abel Xicoténcatl Sr. 3-3 y César Bueno 5-2; por los perdedores el único hit que conectaron fue de Emmanuel Jiménez.

El umpire fue César Aranda y el anotador Salvador Rodríguez.

BUEN TRIUNFO

El cuadro del Morales Casa de Humo doblegó al conjunto del Rockies de Colorado con pizarra de 13 carreras a 6, en donde el pitcher triunfador fue Ignacio Mata y el derrotado José Rangel.

Los mejores toleteros triunfadores fueron David Rodríguez 2-2, Ignacio Mata 5-4 un cuadrangular con casa llena, Valentín Torres 4-2, Jorge Llamas 5-3 un doble; por los perdedores Jesús Torres Jr. 5-5, Gabriel Santillán 1-1, Armando Ramírez 3-2.

El umpire fue Enrique Tovar y el anotador Salvador Rodríguez.