Refuerzos brasileños de Pumas, a emular a los históricos

Dos brasileños pisaron Cantera, con la etiqueta de anónimos, pero con una inmensa ilusión de destacar en los Pumas. Se trata de Higor Meritao y José Rogério de Oliveira, quienes este miércoles fueron presentados como nuevos jugadores del Club Universidad.

En la memoria de los aficionados auriazules, regresan nombres como Evanivaldo Castro Silva "Cabinho", Ricardo "Tuca" Ferretti, Leandro Augusto y Ailton Da Silva, como los brasileños más destacados, todos campeones en su momento.

"En Brasil, Pumas es considerado como un gigante. Siempre merece estar en un lugar alto, pueden estar seguros de que vamos a dejar intensidad", comentó Meritao, quien puede desempeñarse como volante interior o de contención.

"Venimos con muchas ganas de vencer, a defender el equipo y a pelear por títulos. Tenemos nuestra historia y no podemos decepcionar", añadió Rogerio, extremo por ambos costados de la cancha.

A pesar de que vienen de una categoría inferior de su país natal, aseguraron que de su zona, Sao Paulo. es donde salen los mejores futbolistas y parten a los clubes grandes, "como Pumas".

"Muchos no nos conocen, pero no vamos a defraudar a la afición, venimos con la idea de grabar nuestros nombres en la historia. Por eso insistimos en pelear para poner a Pumas entre los primeros lugares", añadió Meritao.

Ambos jugadores fueron asistidos por un traductor durante su conferencia de presentación. Meritao se enfudará con el dorsal 8 y de Oliveria con el 21.

Jesús Ramírez, presidente deportivo de los Pumas, a Meritano como alguien que "dará distribución en el medio campo" y a de Oliveria como un jugador "versátil, que puede jugar en diferentes zonas de la cancha y un complemento para el ataque".