Regina Sirvent lista para la Challenger

Los motores de la NASCAR México Series volverán a rugir este 15 de marzo con el arranque de la temporada 2026, donde la piloto mexicana Regina Sirvent se declara preparada para afrontar el primer desafío del calendario en el Súper Óvalo Potosino.

Sirvent ha logrado marcar historia dentro de la categoría NASCAR Challenge Series, donde ha mostrado un crecimiento constante temporada tras temporada, convirtiéndose en la primera mujer en subir al podio y también en disputar la pelea por el campeonato al clasificar a los playoffs, instancia que a partir de 2026 será conocida como el "Chase".

La competencia inaugural se disputará en el óvalo de media milla de longitud del Súper Óvalo Potosino, en una carrera pactada a 200 vueltas o un tiempo límite de 100 minutos, programada para iniciar a las 13:40 horas.

"Llego muy motivada al inicio de esta temporada, que representa una nueva etapa en mi carrera al integrarme a Alpha Racing, un equipo con mucha experiencia con el que estoy segura que podemos hacer grandes cosas. Además, contar con el apoyo de mis patrocinadores me impulsa aún más a darlo todo en la pista", comentó Regina Sirvent.

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La piloto también señaló que su objetivo principal es pelear por el campeonato, después de varias temporadas de aprendizaje dentro de la categoría.

"Las metas son claras: queremos ser protagonistas y pelear por el campeonato. Han sido temporadas de mucho aprendizaje y siento que este cambio llega en el momento correcto de mi carrera. Durante estos meses me he estado preparando físicamente con el apoyo de Rogelio López en RX Fitnext, además de trabajar intensamente en todos los aspectos de mi proyecto para llegar lo mejor preparada posible", agregó.