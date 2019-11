Regresa CM Punk a la WWE

La WWE se vio sorprendida con el regreso de CM Punk y es que el luchador de Chicago, Illinois, reapareció después de cinco años de haberse retirado de la empresa de Vince McMahon.

Fue durante la transmisión del programa WWE Backstage cuando los conductores despedían a los invitados y fueron interrumpidos por el tema "Cult of Personality", canción con la que se presentaba en cada una de sus peleas.

Pero su regreso no será para volver al cuadrilátero, sino que formará parte del elenco del programa transmitido en Fox Sports en ocasiones esporádicas para analizar los eventos de la World Wrestling Entertainment.

CM Punk fue uno de los luchadores más importantes de dicha empresa luchística en la última década. Terminó su relación con WWE en 2014, ya que explotó en contra de los manejos y las oportunidades que le daban a otros gladiadores. Tuvo una breve carrera como peleador de la UFC pero no consiguió mayor éxito.