Regresa el repechaje para el Apertura 2020 de la Liga MX

CDMX.- La Liga MX anunció este miércoles que el Apertura 2020 iniciará el próximo 24 de julio; sin embargo, sufrirá algunas modificaciones.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó que la Fase Final tendrá algunas modificaciones como el viejo conocido repechaje.

¿CÓMO SE JUGARÁ?

Los equipos del 1 al 12 tendrán posibilidades de campeonar, sí, así como lo lees. Los conjuntos que se encuentren en los cuatro primeros lugares avanzarán directo a los cuartos de final.

Los duelos de repesca se medirán en un duelo directo que se disputará en casa del que haya finalizado con más puntos en la clasificación. Así serán los enfrentamientos: 5 vs 12, 6 vs 11, 7 vs 10, 8 vs 9.

Una vez concluido el repechaje, iniciará la Liguilla como se conoce; desde cuartos de final a juegos de ida y vuelta; semifinales y posteriormente la final que se tiene programada para disputare el 12 de diciembre.