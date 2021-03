Regresa la Liga Mexicana de Beisbol con torneo "Batalla de Leyendas"

Con un cuadrangular entre Diablos Rojos del México, Pericos de Puebla, Guerreros de Oaxaca y el Águila de Veracruz, el "Rey de los Deportes" hará su aparición en el 2021 previo al arranque de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol en Mayo.

Después de que la temporada 2020 de la LMB se suspendió debido a la pandemia provocada por el Covid-19, el "Rey de los Deportes" está de regreso con un cuadrangular que se ocupará como pretemporada para cuatro equipos históricos en el beisbol mexicano.

Diablos Rojos, Pericos de Puebla, Guerreros de Oaxaca y el regreso del Águila de Veracruz, serán los equipos participantes en este cuadrangular que enfrentará a todos contra todos.

La sede será el estadio Hermanos Serdán de Puebla del 11 al 16 de mayo con dos partidos por día, el primero a las 10:00 y el segundo a las 14:00 horas. Hay que destacar que por el momento no se tiene contemplado el acceso a los aficionados.

Los equipos se hospedarán en un hotel que será adaptado para recibir a las cuatro instituciones con todos los protocolos necesarios para así cumplir de forma adecuada con el objetivo del torneo que es medir el nivel de desempeño de los jugadores previo a la temporada 2021 que arranca a finales de mayo.

"El objetivo principal del torneo es medir el nivel de desempeño previo a la temporada 2021 que inauguramos en mayo, todos los equipos, el hotel y el estadio (Hermanos) Serdán cumplirán con todas las medidas de salud, seremos muy profesionales y tendremos mucho cuidado", mencionó Enrique López González, gerente general de Pericos del Puebla.

Por otro lado, Jesús "Chino" Váldez, gerente deportivo del Águila de Veracruz, confesó que se siente como un novato tras el regreso del equipo histórico al beisbol mexicano.

"Estamos muy comprometidos, siento el nervio como un novato y el compromiso de representar a esta institución, en verdad me siento muy halagado para encabezar el proyecto".

También se tuvo la presencia de Jorge del Valle, gerente general de los Diablos Rojos del México quien dio a conocer el calendario y los enfrentamientos durante el torneo:

BATALLA DE LEYENDAS



11 MAYO



Pericos de Puebla vs Guerreros de Oaxaca 10:00 horas

Diablos Rojos vs Águila de Veracruz 14:00 horas



12 MAYO



Águila de Veracruz vs Diablos Rojos 10:00 horas

Guerreros de Oaxaca vs Pericos de Puebla 14:00 horas



13 MAYO



Pericos de Puebla vs Guerreros de Oaxaca 10:00 horas

Diablos Rojos vs Águila de Veracruz 14:00 horas



14 MAYO



Águila de Veracruz vs Guerreros de Oaxaca 10:00 horas

Pericos de Puebla vs Diablos Rojos 14:00 horas



15 MAYO



Diablos Rojos vs Pericos de Puebla 10:00 horas

Guerreros de Oaxaca vs Águila de Veracruz 14:00 horas.