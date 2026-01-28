Regresa la UEFA Champions League
México.- Se termina la fase de la liga de la UEFA Champions League. Este miércoles se le pone punto final a la primera ronda de la Copa de Europa, donde se definirá a todos los clasificados a los octavos de final de manera directa y a los clubes que van a los playoffs para buscar su boleto.
Dentro de este formato, los primeros ocho lugares se instalan de forma directa en los octavos de final; mientras que del lugar 9 al 34 clasifican a los playoffs, donde los ganadores de cada duelo avanzan a la siguiente ronda.
De momento, solamente el Arsenal y Bayern Múnich son los dos equipos clasificados a la ronda siguiente. Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea son los seis clubes que completan los primeros ocho lugares, pero que no tienen su pase directo asegurado, pero sí cuentan con boleto en mano para el "repechaje", en caso de no terminar en los puestos antes mencionados.
Otros clubes que ya amarraron su participación en los playoffs son: Barcelona, Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milán y Juventus. Los equipos ubicados del puesto 16 al 32 tienen posibilidades de seguir adelante, aunque todo depende de ellos mismos.
Para esta Jornada 8 de la fase de la Liga de la UEFA Champions League, todos los juegos se disputan el mismo día y a la misma hora, para así entregarle mayor emoción al espectador.
