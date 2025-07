Regresa V. Williams con una victoria

WASHINGTON.- Compitiendo en un torneo por primera vez en más de un año, y en dobles por primera vez en casi tres, Venus Williams realizó un gran saque en su entrega inicial en el DC Open el lunes y, curiosamente, fue anulado por una falta de pie.

Williams, de 45 años, ganadora de 21 títulos de Grand Slam en individuales y dobles, sonrió incrédula, al igual que los otros tres jugadores involucrados en el partido frente a una multitud completa que eventualmente incluyó a la estrella de la NBA Kevin Durant. Y luego continuó, mostrando su poder característico en algunos golpes mientras hacía equipo con Hailey Baptiste para una victoria de 6-3, 6-1 contra la subcampeona de Wimbledon 2014 Eugenie Bouchard y Clervie Ngounoue.

“Es simplemente agradable poder jugar. Donde estoy este año es muy diferente de donde estaba el año pasado. Es como el día y la noche, poder estar aquí y prepararme para el torneo en lugar de prepararme para la cirugía hace un año”, dijo Williams, quien habló en una entrevista con NBC a principios de este mes sobre haberse sometido a un procedimiento para eliminar fibromas de su útero. “Al final del día, realmente no importa si tu salud no está ahí. Así que definitivamente me puso en perspectiva y tal vez hizo más fácil tomar la decisión de tal vez volver aquí y tal vez jugar incluso más libremente”.

Su partido más reciente había sido en el Abierto de Miami en marzo de 2024, y dijo el domingo que tenía dos objetivos en Washington: divertirse y ganar.

Hizo ambas cosas: ganar, sí, y contribuir mucho a la causa, pero también pasar un buen rato, chocando las manos o los puños con Baptiste después de algunos de sus mejores puntos, riendo después de otros y saludando a un grupo agradecido de fanáticos que rugió una y otra vez por Williams. Ella y Baptiste se abrazaron cuando terminó.

“La multitud estaba loca. Desde el momento en que salimos del área de jugadores, podías sentir el zumbido. Al caminar hacia la cancha, simplemente sentí todo el amor por ambas”, dijo Baptiste, una joven de 23 años de Washington. “Obviamente estaba muy nerviosa por jugar con ella. No quería decepcionarla, primer partido de regreso y todo eso”.

La cancha John Harris de 3.000 asientos estaba en su mayor capacidad, donde Durant apareció después de iniciado el primer set, mientras que al otro lado, en el estadio principal con capacidad para 7.500, solo unas pocas docenas de espectadores estaban dispersos en los asientos para un partido de individuales completamente estadounidense entre Reilly Opelka y Murphy Cassone.

“El torneo trabaja para equilibrar los calendarios completos de individuales y dobles de la ATP y la WTA, mientras coordina con las solicitudes de los transmisores para la asignación de canchas”, señaló el director del torneo, Daniel Vallverdú al ser consultado sobre la asignación de canchas.

Williams, vistiendo una visera blanca como solía hacer, fue presentada antes de participar en dobles por primera vez desde el Abierto de Estados Unidos 2022 —cuando su compañera era su hermana menor Serena— como “uno de los mejores saques en la historia del juego”, que “se convirtió en profesional en el siglo pasado” y “ha ganado todo”.