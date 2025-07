Sueña Elías Montiel con jugar en Europa

CIUDAD DE MÉXICO.- Las marcas que dejan ver un acné padecido hace muy poco denotan la edad de Elías Montiel, uno de los chicos maravillas del futbol mexicano, quien anhela dar pronto el salto al balompié europeo.

Estrella del Pachuca y candidato a ser considerado por Javier Aguirre entre los 26 elegidos para disputar la Copa del Mundo 2026, el volante de 19 años de edad gusta pasar el tiempo libre con el “joystick” del PlayStation en la mano, pero también dedica varias horas del día a su preparación física e intelectual, porque ser figura en la Liga MX es pequeño para sus anhelos.

“Ha sido un año lleno de muchos torneos. Siempre me he mantenido enfocado en lo que debo ser, independientemente de lo que digan las personas”, comparte, previo a esbozar su juvenil sonrisa. “Estoy enfocado en mi objetivo, que es jugar en Europa”.

Es por eso que no se ahoga en el mar de elogios que recibe, lo cual es aún más loable al recordar que es un chico que hace no mucho dejó atrás la adolescencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Estoy consciente de todo eso (los halagos), pero mi foco lo tengo muy claro”, sentencia. “Mis papás me han ayudado y el Pachuca me ha dado las herramientas para no perder el objetivo que tienes, lo cual me ha dado una estabilidad para poder seguir con todo esto”.

Incluso enfrentar a un ídolo. El Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX le dará la opción de compartir cancha con Hirving Lozano, una de las más grandes creaciones en la historia de los Tuzos.

“Pachuca se caracteriza por sacar muchos jugadores y estoy muy motivado por enfrentarlo”, confiesa, con cierta pena. “Es un referente para mí, porque su carrera es un ejemplo”.

El cual anhela superar.