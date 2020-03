Regresaremos de cero a la Liga MX: Briseño

Antes de la suspensión, el Rebaño acumuló 4 partidos consecutivos sin derrota, con tres victorias y un empate, resultados que le han permitido colarse hasta la quinta posición de la tabla general. El momento del Guadalajara era el mejor en todo el torneo, pero con la suspensión, parece que todo esto podría perderse.

El defensa central, Antonio Briseño, considera que se perderán varias cosas en estos días sin actividad en el campo. El equipo que sea capaz de adaptarse más rápido a la situación, podrá ganarse su lugar en liguilla.

"Si se pierde en la química de vernos cada día, como toma confianza el compañero, es diferente, regresaremos todos de cero, le voy a tirar un balón por decir al 'Cone', ahorita no anda, o le doy un balón a Macías para aguantar, pero a lo mejor ahorita no anda, el feeling del día a día no lo tienes, eso sí se va perder, eso va durar dos partidos para volver, pero como te digo el que se adapte más rápido va tener ventaja y va llegar a la liguilla".

La ventaja en el Rebaño es que todo el plantel tiene bien planteada la idea de juego que ha implementado el estratega Luis Fernando Tena.

"Si tarda, si tarda pienso que una pretemporada te alcanza para que tengas idea y ya en liga, tres o cuatro partidos te toma llegar a ese nivel futbolístico, si se va perder algo pero creo que tenemos un estilo de juego muy marcado, definido, sabemos que hacer, saben cómo se comporta el equipo a la defensa y ofensiva, las transiciones, la idea de juego está muy clara, lo más claro es la idea, la forma de defender, de atacar, de presionar la salida, eso no se le olvida al futbolista".