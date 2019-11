Relatan en documental vida del exluchador Vampiro Candiense

El documental Nail in the coffin: The fall and rise of Vampiro, que fue proyectado en Mórbido Fest de la Ciudad de México, es un relato de vida del exluchador canadiense Ian Richard Hodgkinson, conocido como Vampiro, quien alcanzó la fama en los años 90 y fue doblemente campeón mundial.

Michael Paszt, director del filme, explicó el interés en la vida del deportista con quien además comparte su pasión por la lucha libre. "Lo conocí hace muchos años, me llamó la atención su forma de ser, me preguntaba por qué es tan querido en México y en Canadá nadie lo conoce".

Pero no es la primera vez que hacen un documental acerca del Vampiro canadiense, en 2008 se produjo una obra del mismo corte titulada Vampiro: Angel, Devil, Hero, para Canadá.

Asimismo, Paszt comentó que algunos archivos del anterior filme le fueron prestados para realizar el suyo, pues se lleva muy bien con los productores. "En nuestro trabajo para realizar este rodaje siempre hubo apoyo de los colegas".

Más allá de la lucha libre y la celebridad que pudo ser Vampiro, el director quiso plasmar a un padre al tanto del cuidado de su hija, a pesar de que él reside en México y Dasha, su primogénita con ahora 20 años de edad, en Canadá.

Un hecho simbólico para Paszt fueron los constantes viajes entre ambos países que el exluchador debía realizar de modo que pudiera estar al lado de Dasha. "Tengo dos hijas, también es por eso que pude identificarme con la situación de Vampiro, ya que al final, lo que resalto en mi documental es el estar siempre con la familia".

El cineasta, además de ser un fanático de la lucha libre, confiesa que es admirador de las historias mexicanas y ha tenido la oportunidad de colaborar con otros directores nacionales como Issa López (Efecto secundarios, Casi divas), así como con Gigi Saul Guerrero, quien también participó en la reciente edición de Mórbido Fest con la cinta Into the Dark: Culture shock, con la actuación de Martha Higareda.