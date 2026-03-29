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Remonta ADSL femenil y gana a Santos Laguna

Por Romario Ventura

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
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Remonta ADSL femenil y gana a Santos Laguna

En la continuación de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Atlético de San Luis Femenil termino ganándole 2-1 a Santos Laguna Femenil en duelo disputado este sábado en el Estadio Corona.

Las Guerreras se adelantaron temprano en el marcador al minuto 14, gracias a una gran jugada individual de Yessenia Novella, quien asistió a Samantha Calvillo. La atacante definió de primera intención para firmar su tercer gol del torneo.

El conjunto lagunero estuvo cerca de ampliar la ventaja minutos después, cuando Sandra Nabweteme probó con un disparo de media distancia que fue desviado por la guardameta rival.

Sin embargo, la reacción potosina fue inmediata. Al minuto 26, Enyerliannys Higuera concretó un contragolpe para empatar el encuentro, y apenas un minuto más tarde, la misma jugadora firmó su doblete con un disparo de larga distancia que terminó en el fondo de las redes, en una jugada desafortunada para las locales.

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Para la segunda mitad, Santos Laguna salió con mayor determinación en busca del empate, generando oportunidades claras, entre ellas un intento de Vivian Ikechukwu que pasó cerca del arco, así como un remate de Samantha Calvillo que fue contenido por la arquera.

El cuerpo técnico buscó refrescar el ataque con el ingreso de Lia Romero al minuto 71, en sustitución de Doménica Rodríguez, y posteriormente con la entrada de Anahí Gómez al 78 por Calvillo.

En la recta final, Sandra Nabweteme volvió a intentar desde fuera del área sin éxito, mientras que Lia Romero tuvo una oportunidad dentro del área, pero no logró hacer contacto pleno con el balón y termino ganando el encuentro el conjunto potosino.

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